台股虎年開紅盤報喜，加權指數開高後一度大漲194.75點、至17869.15點，但晶圓代工三雄聯電(2303)、台積電(2330)及力積電(6770)因賣壓沉重表現仍疲，台積電開高1.26％後遇賣壓出籠翻黑小跌約0.5％、表現相對有撐，力積電及聯電則開低走低、分別挫跌逾5％及3％。

台股春節封關期間適逢美股財報季，財報頻繁開出使單日股價波動劇烈，但美股四大指數整體仍呈現上漲格局，打破自去年11月以來僅價值股表現突出的模式。其中，又以那斯達克指數表現最強勁，主要受惠科技權值股財報表現普遍亮眼、以及個股消息所推動。

台積電及聯電ADR在台股封關期間分別下跌1.2％及2.5％。不過，去年中率先開槍降評台積電的美系外資，出具長達64頁的最新報告、列舉4大因素「認錯」翻多，看好長期發展前景，將評等自「中立」升至「增持」、目標價調升至780元。

台積電對2022年首季營運展望維持樂觀看法，預估首季以美元計價營收將達166～172億美元，約季增5.5～9.3％、再創新高，全年以美元計價營收可望成長達25～29％，亦可望同步創高。同時，今年資本支出估跳增至400～440億美元、年增達33.3～46.7％。

聯電對2022年首季營運亦維持樂觀展望，預期稼動率將維持滿載，使晶圓出貨量持穩去年第四季、美元平均售價（ASP）季增5％，帶動毛利率提升至近40％，全年營運表現亦維持樂觀看法。同時，今年資本支出將自去年的18億美元跳增至30億美元。

力積電對今年營運展望同步樂觀看待，表示已與客戶簽署2～3年長約，不認同外資預期下半年成熟製程將供過於求看法。預期在產品平均售價（ASP）續揚、稼動率維持滿載下，看好全年營收可望突破800億元，稅後淨利逾200億元，均年增逾2成並再創新高。