根據路透社7日的調查，依照泰國目前的經濟發展情況，當地央行至少在2022年都不會變動利率。因此，最快要等到2023年第二季才有升息可能。

新冠病毒已爆發兩年，觀光業滿目瘡痍的泰國，經濟成長力道始終都未恢復至疫前水準。雖然泰國通膨在元月份時，一度升逾1至3%目標範圍區，但預計未來幾個月，通膨將下降至目標區內。因此，泰國央行並不急著緊縮市場銀根。

不過，市場正在觀察聯準會日後一旦升息，泰國會不會發生外資大幅撤資的奔逃事件。

9日，泰國央行將公布利率政策，路透社也預估，應該還是會維持在史上最低目前的0.5%不變。同時，也預測當地若升息，最早要等到2023年第二季才可能調升一碼至0.75%，然後在2023年底再調升一碼。

新加坡最大的商業銀行星展銀行認為，假設美國利率回歸正常化，對泰國經濟沒有造成影響，加上通膨沒有失控，到2023年泰國景氣恢復至疫前水準時，屆時泰國央行才可能升息。

不過，泰國與美國不同的貨幣政策，可能會導致市場資金流向更加地震盪，還有泰銖也有走貶可能性。然而，相信泰國央行會有足夠的外匯存底來應援。

路透社表示，目前看來泰銖有望成為新興市場貨幣中，表現最好的其中一員，因與美元匯價一年內升值近3%來到32.07價位。

至於泰國通膨預估值，2022年平均為1.5%，2023年應會減至1.2%。至於經濟成長預估，泰國2022年應有3.9%，2023年可望達到4.1%。