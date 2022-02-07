儘管台股牛年封關前隨美股震盪加劇，但觀察近幾年延續多頭趨勢，且繳出亮眼成績單，連帶台股基金定期定額投資受市場青睞，過去一年不論扣款金額或人數，皆出現雙位數成長，顯示更積極透過台股基金參與投資，虎年開春布局續旺可期。

瀚亞投資表示，相較於其他主要國家股市，台股屬於淺碟型市場，但中長期趨勢向上，適合用定期定額方式來布局。近年來台股投資熱度增加，有利挑選中長期績效優異的台股基金，以定期定額方式持續投入累積資產。

根據投信投顧公會（SITCA）統計，去年台股基金定期定額扣款金額、定期定額扣款筆數，及定期定額扣款人數，年成長幅度明顯。年底台股基金定期定額扣款筆數為51.11萬筆，年增12萬筆，年增率高達32.11％；定期定額扣款人數28.8萬人，增加4.7萬人，年成長19.64％；定期定額扣款金額由每個月21.7億元，大幅升至30.5億元，年增加40.18％。

瀚亞外銷基金經理人姚宗宏指出，第一季進入電子股淡季，加上去年因拉貨潮而墊高基期，近期大盤表現空間相對有限。不過預計全球對半導體需求居高不下，整體產業成長動能樂觀，就中長期投資眼光來看，台股多頭趨勢依舊可期。

展望台股後市，姚宗宏認為，面對創新科技如5G、雲端伺服器、車用電子的發展，看好科技股仍是今年投資重心，建議對台股的信心不減，可利用定期定額方式持續參與投資，達到有紀律的操作和分散投資風險。