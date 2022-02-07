受惠IC、零組件短缺稍解，部分ODM廠如緯穎、英業達及鴻海等業者長短腳情況獲得改善，帶動去年第四季全球伺服器出貨季增2.9％、以逾460萬台站全年高峰。DIGITIMES Research分析師龔明德分析，今（2022）年第一季雖仍有電源管理等IC短缺問題，且農曆過年春節假期使得業者出貨速度放緩，但在美系資料中心需求強勁，加上前季部分未完全滿足的訂單順延出貨，預估該季伺服器出貨量將僅季減3.8％，維穩4字頭的出貨高水位。

總結2021全年伺服器出貨表現，DIGITIMES Research指出，來自美、中系大型雲端資料中心業者需求力道較強，尤以亞馬遜（Amazon）、Google成長最為明顯，合計拉貨量年增近三成。惟整體伺服器市場受到全球IC（如電源管理IC）、零組件短缺影響出貨進度，去年10月時原估計全球伺服器全年出貨量可成長5.1％，最終下修為僅成長4.6％、為1700萬台。

雖預期2022年首季雖仍有IC短缺問題，但亞馬遜、Google、Meta（原Facebook）對伺服器需求強度不減，估計三家合計拉貨量可達高個位數季增，加上前季部分未滿足的訂單將遞延至該季出貨，DIGITIMES Research認為全球伺服器出貨量將僅季減3.8％，並以年增17％幅度維持相當的成長力道。

展望2022年，預計隨著上游晶圓廠陸續增產，加上其他消費性產品（如筆記型電腦）出貨成長放緩，可望有助相關IC缺口逐季紓解，加上大型雲端資料中心需求強勁，及英特爾（Intel）、超微（AMD）將於下半年推出新一代CPU等有利因素驅動下，DIGITIMES Research預估全球伺服器出貨量呈現高個位數年增可期。