「2022台灣燈會」分別在高雄愛河灣及衛武營展區盛大登場，交通部觀光局局長張錫聰表示，「台灣燈會」睽違20年再度來到高雄舉辦，首創愛河灣及衛武營雙主場，是歷年來場域面積最大的一場燈會！以高雄地標「衛武營國家藝術文化中心」、「高雄流行音樂中心」串聯駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫等港區景點，璀璨光影，點亮南台灣的港都夜曲。

觀光局指出，搭配高雄首波2月1日開始的展燈，推出第一波線上活動「喔熊出任務-探福高雄抽好禮」，即日起至2月28日上傳高雄「美食、住宿、旅遊(包括台灣燈會)、購物、交通」等主題分類照片至活動網頁，就有機會抽中福容大飯店聯合住宿券、超商禮券1000元/500元和2022限量喔熊福袋等眾多好禮！

衛武營展區「中央燈區」傳承30年的台灣燈會節慶儀典，將於2月15日元宵節當日舉辦開幕儀式。「中央燈區」，匯集台灣製燈老匠人，以傳統花燈結合科技互動、跨界藝術，全新打造，並分為鳳彩飛舞主燈、藝湛人燈區、自由風燈區、生態圈燈區、同樂匯燈區及未來遊燈區等6大燈區。

第二波線下活動「喔熊出任務─台灣燈會打卡搖紅包」也將於2月15日同步啟動，透過手機拍攝衛武營展區6大燈區照片，上傳至活動網頁，即可搖動手機領取線上紅包，集滿3張照片可領取乙次紅包機會。獎項包括Line Pionts 1000點、500點、100點等共兩千多個獎，以及虎年小提燈「大吉虎」、2022年觀光局筆記本等豐富獎項。