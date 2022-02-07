退撫基金今（7）日公布去（110）年投資收益大賺795.03億元改寫歷史新高，至於收益率也衝高至11.85％，寫下歷史次高。

退撫基金去年投資獲利大豐收，不管自營或委外投資操作表現均十分搶眼，在自主經營方面，固定收益受限於債市表現不振，固定收益僅有12.89億元收益數，收益率0.6％，不週，資本利得表現十分優異，達291.28億元，收益率21.66％，另委託經營收益數也有490.86億元，收益率15.33％，合計收益數795.03億元，收益率11.85％。

退撫基金表示，110年截至12月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.43％、台灣加權股價指數上漲23.66％、MSCI全球指數上漲18.54％、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌4.71％。

截至110年12月止，退撫基金規模達7286.88億元，其中，國內投資金額為3837.23億元，配置比例為52.66％；國外投資金額為 3449.65億元，配置比例為47.34％。