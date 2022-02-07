縣府因應竹北市高鐵特定區人口快速成長，投入13億2392萬元整興建嘉豐國小校舍暨地下停車場，提供良好學習環境，並紓解社區停車位不足問題，縣長楊文科日前到校視察工程進度，要求掌握一期校舍工程如期如質在8月15日完工，9月迎接新生。

縣府工務處表示，嘉豐國小將興建8棟建築，一期建築將於8月15日取得部分使用執照，目前已完成結構體，將進行室內裝修並貼外牆磁磚，目前進度超前。

建築師石昭永說明，嘉豐國小樓梯垂直動線立面，以桐花意象呼應高層化教學空間，設計許多地面層以上的多元活動平台，配合屋頂綠化，讓高樓層的孩童也可享有舒適安全的戶外式活動空間，全區校舍將於2023年底完工。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣111學年度重新劃分學區，希望每個學童都能就近入學，嘉豐國小學區為竹北市中興里、東平里與東興里，今年將招收10班計290位一年級新生。

楊郡慈說，為滿足就學需求，已積極辦理嘉豐國小、勝利國中、文中二、文小三等4所新設校案與六家高中老舊校舍拆建案，也獲得行政院及教育部經費補助支持。

目前工務處正積極辦理文中二、文小三新設校建築師遴選作業，六家高中亦準備建築師遴選招標文件，另湖口高中遷校案工程也已上網招標中。

嘉豐國小及勝利國中興建工程由縣府工務處主辦，為掌握施工品質和進度，每週召開工務會議，楊郡慈感謝縣府各單位協助，及議員、立委對教育經費的支持和爭取，讓新竹縣教育願景更寬廣。