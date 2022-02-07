台灣第一名模林志玲除夕夜宣布新生命報到，升格當媽媽的好消息，不少人獻上祝福，不過網紅廣告小妹卻在臉書上發文暗指林志玲找代理孕母，引發批評。台大醫院婦產科醫師施景中也忍不住表示，林志玲如何生產，那她和先生的事。

施景中昨（6）日於個人臉書指出，最近有不少人在談論林志玲高齡生子的事，其實林志玲如何生產，那是她和先生AKIRA自己的事，也沒妨礙到別人。施景中說，林志玲過去曾捐贈台大兒童醫院支氣管鏡系統等醫療儀器，並到院內探視病童等，「我只會記得她的善良」，希望她有機會能再到台大醫院，安慰生病的兒童。

針對林志玲生產一事，廣告小妹1日在個人臉書寫下，大家不需要擔心林志玲的生育問題，因為她有錢有資源，最該擔心的是我們這種資源有限的人，「我知道47歲傳來喜訊很振奮人心」，但從醫學角度來說，卵子可以凍卵，但子宮老化問題醫生難救。

廣告小妹說，「我只想點破一件事」，論低調懷孕生子，林依晨也很低調，可是對比林依晨，你就會發現林志玲產子的貓膩在哪裡。不過今日她也再度發文道歉，「我很抱歉，下次會留意，不僅致歉、檢討、也會改過。」