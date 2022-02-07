今天是開工日，台北市長柯文哲鼓勵企業快篩，不過有醫生認為快篩偽陽性高，全面快篩是矯枉過正並無必要。台北市副市長蔡炳坤7日強調，柯文哲是說有症狀先快篩，年假後約有150萬人從中南部回來台北上工，未來這1周是觀察期，回到崗位上有症狀要先快篩，對企業和大家都好。對於打滿3劑月底就能微解封，蔡炳坤強調這周是觀察期。

蔡炳坤今早前往北市懷生國中視察師生專案接種，他指出，開學前所有學生應該可以完成BNT第2劑接種，另也希望小學和幼兒園老師打滿第3劑，今起在懷生國中安排接種至周三，預計將為3000多位師生施打疫苗。

面對開學防疫，蔡炳坤表示，現在各校都在做開學前準備，每個學校都能做好相關防疫準備，包括清消、進校動線，請家長放心把孩子帶到校門口即可。學生經過3波接種，第2劑已達到8、9成以上，老師接種情況也會全面了解，再看看有無需要補強。

此外，今天開工日柯文哲鼓勵企業快篩，指揮中心發言人莊人祥提醒大家快篩偽陽性高，建議出現症狀再進行篩檢為宜，中國附醫副院長黃高彬也認為快篩偽陽性高，全面快篩是矯枉過正並無必要。

蔡炳坤回應，柯文哲是說有症狀先快篩，過去9天假期，有很多人回到中南部，預估有150萬人在北返回到工作崗位，未來這1周是觀察期，民眾回到工作崗位有症狀要先快篩，對企業和大家都好。

至於是否打滿3劑在2月底就微解封，蔡炳坤強調，這周是觀察期，目前從每天確診走向來看，如果呈現穩定狀態，應該可以朝微解封方向前進，已陸續討論微解封時哪些要先解除，看整個疫情變化再進一步決定。