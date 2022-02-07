國際奧委會(IOC)官網今天（7日）發布消息稱，國際奧委會主席巴赫與中國網球運動員彭帥於5日晚間舉行了面對面會談。運動員委員會前主席和國際奧委會成員柯斯蒂考文垂(Kirsty Coventry)也加入了會談。但IOC官網只發布了新聞稿，沒有公布會談照片或影音，只搭配了一張奧運五環會旗當配圖。

這場會談在北京奧林匹克俱樂部舉行，是國際奧委會在過去幾個月與彭帥進行了一系列電話交談之後敲定的。

彭帥告訴巴赫，她將在未來幾天參加北京2022年冬奧會的多項活動。5日當天晚上，她和科斯蒂·考文垂參加了中國和挪威的混合冰壺比賽。

晚宴上，三人談到了作為運動員在奧運會上的共同經歷，彭帥談到了自己對未能獲得2020年東京奧運會參賽資格的失望。在新冠疫情大流行結束後的歐洲，巴赫邀請彭帥前往瑞士洛桑參觀國際奧委會總部和奧林匹克博物館，繼續就他們的奧運經歷進行對話。彭帥接受了邀請。

Kirsty Coventry和彭帥也同意保持聯繫。三人都同意，關於會議內容的任何進一步溝通將由她自行決定。