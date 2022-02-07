新北與美國加州喜瑞都學院合作線上英語營，美國講師與學員自我介紹。（新北市教育局提供）

新北市教育局與新北市國際文教中心推出4場異國文化手作親子營，也和僑英文教基金會及美國加州喜瑞都學院合辦2場台美跨國英語營，提供線上免費課程陪親子在家樂學。教育局長張明文表示，線上課程突破疫情及時空限制，讓新北學子不出國，甚至不用出門也能體驗到異國文化，練習表達道地英語，擴展世界地圖及國際視野，在雲端與世界做朋友。

教育局表示，此次線上辦理的異國文化體驗營內容豐富，超過百組親子一同學習各國特色文化，包含日本祈福御守、韓國傳統面具、越南斗笠、菲律賓與越南特色圖騰購物袋、非洲串珠及面具、南美洲風格胚布袋等。

擔任講師的文德國小老師紀雅真表示，韓國人跳傳統面具舞時會佩戴面具，原意是驅趕人們或村莊的不幸與厄運，但演變至今已廣泛運用在一般娛樂、戲劇表演、治療儀式或葬禮送行；而大豐國小則推出非洲異國手作，結合許多野生動物的圖騰和大自然的野性之美，參加同學王宣晴表示，要將親自串的手環送給最疼愛他的外婆，希望外婆隨時欣賞自己的手藝和創意。

而去年暑假線上英語營隊受到學生們的熱烈迴響，教育局再次與美國紐約及加州洛杉磯兩大城市合作，由僑英文教基金會及加州喜瑞都學院招募美東僑英青年大使及美西洛城大使辦理2場線上英語營，約有百位學生參加。美國講師在線上導覽美國城市及討論國際疫情下學習型態轉變，也介紹美國新年、各州歷史、萬聖節、感恩節及聖誕節等節慶，一同聊台灣新年習俗、年菜及慶祝活動，更不忘在疫情嚴峻之際為彼此打氣勉勵，分享新年新希望。

去年曾參與跨國暑期英語營且繼續報名今年冬令營的林口高中林沛婕同學表示，很開心能把握難得機會參與跨國英語營，不只提升自己英文能力，更能與國外朋友交流拓展視野；中和高中劉韋廷同學表示，第一次參加跨國線上英語營，在這麼多人面前說英文超緊張，但咬牙邁出第一步後發現沒那麼可怕，「新的一年，我終於做些不同的嘗試了！」

新莊高中黃敏榮校長表示，語言學習及素養教育都是培養孩子帶著走的能力，這次跨國線上英語營提供孩子與美國志工全英語互動難能可貴的機會，更有助於學生未來的學習，是很棒的人生體驗。