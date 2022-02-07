今(7)日公布的1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.4％，較上月回落1.7個百分點，顯示服務業活動小幅擴張，但增速放緩至近5個月來最低。

據財新網報導，企業普遍反映，經營活動擴張的原因是新業務量增加，但疫情及相應的防疫措施制約了整體增速。

此前公布的2022年1月財新中國製造業PMI回落1.8個百分點至49.1％，為2020年3月以來最低。兩大行業景氣度同時回落，拖累1月財新中國綜合PMI回落2.9個百分點至50.1％，略高於榮枯線。

這一走勢與大陸國家統計局公布的官方數據趨勢一致。統計局公佈的2022年1月製造業PMI為50.1％，下降0.2個百分點，服務業商務活動指數下降1.7個百分點至50.3％，帶動綜合PMI下降1.2個百分點至51.0％。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年1月製造業和服務業景氣度均有所下降，尤其是製造業景氣度已降至收縮區間。大陸國內市場需求低迷，海外需求大幅下滑，就業持續承壓，價格指數平穩，部分原材料價格高企仍是隱憂，服務業市場樂觀情緒下降。

王喆表示，2021年12月至2022年1月期間，西安、北京等地出現局部疫情，相關防疫措施的加強對生產、運輸、銷售環節有所制約，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱之下的經濟下行壓力進一步凸顯。2022年政策定位仍需以穩為主，優化結構，強化就業優先導向，加強支援小微企業，降低企業融資成本，降低企業融資成本，及時回應市場關切，增強政策可預期性。