前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出,宋朝辛棄疾千古傳誦的好詞(少年不識愁滋味)後段:「而今盡識愁滋味,欲說還休,欲說還休,卻道天涼好個秋」,道出悟盡門道後,反而會說不清究竟的心理糾結。

農曆年前(1/26)傳出驚人消息,由科技巨擘組成的The Diem Association正在盤算處分資產,以退還資本金予成員,等同宣布解散云云。

回想2019年,由當時的臉書發起,Visa、Master、Uber等無不參與,二十名世界級大咖有意以Libra為名合作發行穩定幣(Stablecoin),背後有法幣百分百支持,兼有電商及支付平台撐腰,又可擁有三十億以上現成客戶,最重要的是可以跨境支付,當然震驚各主要國家監理單位。

經「高度關切」、國會聽證等程序,不少成員知趣退出,Libra也改名Diem,但仍然無法解除主管機關的疑懼,合作銀行Silvergate Bank也遭約談喝咖啡,據媒體報導,近日Diem及Silvergate終於被告知一段非常「央行」的話,「聯準會對發行計畫很不自在,也不能擔保會容許銀行(指Silvergate)的活動」。

說實話,Libra的構想,還真正是一板一眼,也是可行的商業模式,無奈「讓人不安」,結局自然令人扼腕。不過聯準會也透過媒體,透露唯有regulated banks才可擔任Stablecoin issuers的說法,表示無意扼殺創新,也與後面CBDC(央行數位貨幣)的故事有點呼應。

真巧,同樣是年前,美國聯準會在千呼萬喚中,發布了一紙Discussion Paper,說明美國對CBDC(央行數位貨幣)的態度。說千呼萬喚並不為過,早在2014年,中國人民銀行就已設置專案單位,研究數位貨幣,之後聯準會就不時被媒體請教對CBDC的看法,歷任主席均含糊以對。

2018至2020年,中國人民銀行陸續宣布成果,擺出84項專利,並進行試點,配合本次北京冬奧更將試點擴大為十處。2020年聯準會只好改口不排除引進CBDC,去年5月更表示early summer將提出立場說明,結果卻是一延再延,終於在今年美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)續任聽證會後的1/20出爐,精雕細琢,惜墨如金,扣除附件,共計九頁。

如說結論,就是沒有結論;如說立場,就是沒有立場(not intended to advance a specific policy outcome and takes no position on the ultimate desirability of a U.S. CBDC) 。

附件還提出二十個問題,徵求各界意見,不過整篇報告字裡行間,倒也把這位央行總裁的態度與顧慮,技巧地呈現。為避免危害金融體系穩定,美國如發行CBDC,將透過金融中介機構,必要時也會限制每戶持有的金額,報告中正反意見並陳,只剩結論欲說還休。

陳冲指出,如果把數位貨幣粗略分為三種,也就是CBDC、Stablecoin、Cryptocurrency,美國聯準會經過四、五年的掙扎,終於認清加密幣熱鬧歸熱鬧,對央行職掌尚無重大威脅(消費者保護不關他事),至於穩定幣多數是虛晃一招,比較可怕的Libra已知難而退,剩下的就是不能視而不見的央行數位貨幣(CBDC),這裡面有國際競爭的面子問題、有普惠金融的社會問題(畢竟美國有約1200萬無帳戶民眾)、還有貨幣政策的工具問題,不得不嚴肅面對,好在現在有一篇報告給大家Discussion,一切拖到5/20再說,說不定屆時會有個像樣的銀行,願意發行穩定幣,就皆大歡喜了。

果然年假期間,Silvergate發布新聞,將買下Diem全部的智慧財產權,如果成真,就不得不佩嘆聯準會的如來佛掌心了。

一千年前,辛棄疾填詞,對近日的情勢竟有神預言,美國聯準會在2020年之前是少年不識愁滋味,現在已明究竟,只不知是欲說還休,還是欲語還羞?