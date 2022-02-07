隨著全球電動車、新能源產業等對鋰礦需求激增，促使大陸礦產業者加速布局該領域以確保原料來源。阿根廷政府於當地時間6日公布，中國紫金礦業將透過當地子公司Liex投資3.8億美元，在阿根廷建造一個碳酸鋰工廠。

香港信報7日報導，阿根廷政府表示，這家工廠將位於該國北部Catamarca的Tres Quebradas項目，目標是每年生產2萬噸碳酸鋰，並希望在中期內將其產量翻倍。工廠將於2022年開始建設，並在2023年底前開始生產。

阿根廷政府並表示，紫金礦業計劃在阿根廷黃金和銅領域進行其他重要投資，正在為此尋找先進的項目。2021年時，紫金礦業收購經營Tres Quebradas（3Q）項目的加拿大公司Neo Lithium Corp。

報導稱，阿根廷與智利、玻利維亞被稱為南美洲的「鋰三角」。根據美國地質調查局（USGS）的數據，阿根廷是全球第四大鋰生產國，僅次於澳洲、智利和中國。過去一年全球鋰價飆升，主因為市場預期傳統汽車轉向電動車所需的電池，將帶動鋰需求激增。