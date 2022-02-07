第一金控暨第一銀行董事長邱月琴7日率領總部一級主管，舉行第一金融集團視訊團拜，連線至國內、外各子公司、分公司據點，為新春開工祈福，並感謝同仁過去一年的付出與貢獻，期勉未來一起攜手朝目標邁進。

回顧2021年，在面對尚未紓緩的疫情衝擊下，第一金融集團仍努力不懈地交出亮眼成績，合併稅後淨利197.39億元，創下歷史新高，除第一銀行獲利達176.52億元，銀行以外子公司稅後淨利達24.5億元，獲利占比突破12％，也寫下新高水準，展現第一金融集團經營獲利的韌性，以及改善非銀行獲利結構的決心與成果。

除了獲利創佳績外，各子公司在推展業務方面亦有所斬獲，包括第一銀行iLeo數位帳戶數去年第三季為市場第四大，也新開辦「財管2.0」高資產財富管理業務及「信託2.0」全方位信託業務，並新設美國休士頓分行；第一金證券更獲金管會評選為落實公平待客原則前20％業者；而第一金人壽成為全資子公司後，自有資金規模已達585億元，複合年均成長率逾33％；第一金投信亦取得勞動基金運用局代操額度80億元；第一管顧則配合政府「能源轉型計畫」，持續募集綠能基金。兄弟公司攜手合力拓展業務版圖，致力提供客戶多元且完整的金融服務。

展望2022年，第一金融集團將秉持「驅動獲利韌性，永續創新轉型」經營主軸，持續強化經營韌性，提升非銀行獲利占比，並在落實法令遵循、內控制度、資訊安全及風險管理的基礎下，納入減碳與氣候變遷的因應策略，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。