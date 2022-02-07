46歲女星林佳儀外型清秀，年輕時以金曲《一個人的我依然會微笑》走紅，被封為「最正玉女歌手」，2004年結婚便淡出螢光幕、轉戰商場，親弟同年卻發生事故變植物人。17年過去了，林佳儀提到自己為了弟弟吃素，並透露對方目前的身體狀況。

根據《ETtoday星光雲》報導，弟弟27歲時因腦部缺氧變植物人，「皮膚到醫院變咖啡色，尿是橘色」，出事當天她吃羊肉爐回家竟吐，因此決定終身吃素，但需照顧兩個孩子，無出家的念頭。至於弟弟的現況，林佳儀表示：「有意識，靠近他有反應。」她已慢慢接受事實，希望陪家人走完剩下的時間。

有感於弟弟是植物人，林佳儀這些年來致力於慈善活動，去年母親節前夕親自探訪憨兒並一起製作花束和包裝，用行動幫大家打氣加油。

至於婚姻方面，林佳儀前年5月在節目《命運好好玩》承認16年婚姻結束，透露雙方因家庭背景的不同，造就財務觀念的不合，像是跟老公一起經營服飾品牌，遇到雷曼兄弟危機背負債務，林佳儀多次向丈夫提出結束公司營運，但對方堅持要擴張事業體，卻在進軍大陸市場時把公公的遺產賠光。根據《ETtoday星光雲》報導，林佳儀直言夫妻間沒了信任，思考2年決定分開。