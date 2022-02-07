【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖位在台灣本島西北方，歷經了戰地政務的燈火管制，在某個暗夜與 「藍眼淚」相遇，讓人發現馬祖曖曖內含光的魅力。因為黑暗，微光更顯明亮；馬祖不僅有被譽為此生必訪的奇景藍眼淚、世界唯二的方塊海、暗夜下的星空等奇景，小島上的生活日常、宗教慶典、飲食文化，都深具國際觀光魅力。

春賞、夏萌、秋慶、冬嚐 四季皆遊趣

馬祖列島緣於地理位置靠近大陸福州，風土民俗多與台灣不同，一年四季各有不 同特色節慶活動。如元宵擺暝－馬祖三大節慶之一，亦為文化部無形文化資產，從農曆1／11開始，可以一路延續到1／19、 甚至到1／20。另在2021年文化部與交通部支持下的「馬祖國際藝術島」，亦將於 2／12正式以「島嶼釀」為策展主題開展。

被美國CNN列為「世界15大自然奇景」 此生必看美景的「藍眼淚」，4～6月為藍眼淚最佳賞期，約3月中旬大坵航班開航，可登上遺世獨立的大坵島看梅花鹿， 5～9月海上看東引活動參與地質賞石趣， 7～8月生態賞鷗暨海上看馬祖活動，赴燕鷗保護區遠眺尋蹤神話鳥—黑嘴端鳳頭燕 鷗，9月秋慶，牛角做出幼、中秋鐵板燒塔節—馬祖三大節慶之二，及10月媽祖昇天祭—馬祖三大節慶之三，都值得體驗。

體驗被藍眼淚 包圍的魔幻島嶼

「藍眼淚」每年4月起會於馬祖四鄉五島海域出沒（通常4～9月為好發期），使得充滿戰地風情、傳統聚落、自然生態及宗教文化的馬祖更蒙上一層神秘面紗。此外各島推動的運動旅遊賽事，北竿硬地馬拉松，莒光定向越野，東引軍事障礙馬拉松，南竿馬祖國際馬拉松等同樣精彩可期。到馬祖，美食更不容錯過，在冬天賞景同時品味在地美食，佐以暖暖的馬祖老酒，實乃旅遊中最大饗宴；虎年到馬祖，迎向屬於您的2022年。

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