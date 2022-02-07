根據12月美銀美林經理人調查中顯示，對於聯準會今年升息次數之預期由2次提升至3次，並預計於4月中進行第一次升息。在聯準會即將升息的此時，些微減持現金且增加大宗商品與股票的配置，尤其商品的看好程度來到歷史新高。投資者從債券轉往大宗商品、成長股轉向價值股、科技股轉向銀行股。

在股票型基金的流向方面，富達統計，整體股票型基金連6週買超，美國連2週買超，單週買超43.0億美元；歐洲轉為買超，單週買超48.2億美元，單週買超金額創近年來新高。產業型類股資金流向，能源股轉為買超，單週買超4.2億美元，為各產業之冠。金融類股連6週買超，單週買超9251萬美元。科技類股連2週賣超，單週賣超4.5億美元。

富達投信分析，2022年投資的3大觀察重點為中國、疫情、氣候變遷。

一、中國：歷經後疫情時代的繁榮後，中國的成長放緩正在加劇，因為政府在應對房地產、教育和醫療時追求共同富裕的高門檻。政府是否會放鬆政策，以支持房地產市場和更廣泛的經濟，以及放鬆程度如何，將決定中國和世界其他地區未來一年的經濟成長軌跡。

二、疫情：通膨的持續走高，加上高於預期的成長放緩程度，將考驗政府的策略制定能力，迫使在通膨壓力和政策可信度之間做出選擇。隨著疫情相關的財政支持逐漸轉弱，財政刺激將在2022年急劇轉為負值，與疫情前水準相比，政府赤字仍可能維持在高水位。

三、氣候變遷：政府不得不在當前價格上漲的政治成本，或是太晚採取措施的後果之間做出選擇。私人部門方面，減碳科技成為淨零碳過程的關鍵驅動力，包括對政策和市場等都有巨大影響。