受科技股重挫拖累，周一香港股市開高走低，目前恆生指數跌0.5%，報24443.19點。國企股跌0.65%，報8528.67點。
美股指數期貨下跌，亦為港股帶來壓力。目前道瓊指數期貨和標普500指數期貨跌逾0.4%，那斯達克100指數期貨跌0.5%。
恆生科技股大跌2.14%，報5462.46點。成份股普遍下跌，僅金蝶國際漲0.22%、汽車之家持平、京東漲0.63%和攜程漲0.77%。海爾智家目前下挫7.4%，跌幅最大，閱文跌近6%、聯想和阿里巴巴跌逾4%、美團跌2.5%。
紐約期油在上周五創下2014年9月以來最高價，受此激勵，中石油漲逾3%。
北京冬奧順利進行，為體育用品股帶來提振，安踏開漲3.3%，惟目前回落至平盤附近。
藥明生物業績報喜，股價開漲逾3%，目前約漲2%，生技股隨之走高，信達生物目前漲逾3%，稍早前一度大漲近6%。
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