華爾街股市在今年1月大跌之後，2月走勢依舊震盪，雖然企業業績、通膨、升息和Omicron疫情等方面的擔憂仍然籠罩全球，但部分專家認為投資人不需要過於擔心，因為市場波動是正常的，且市場從高點回落10%並進入修正，在任何牛市中都是健康且常見的現象。

道瓊指數和標普500指數在1月底一度跌入修正區，但之後展開反彈，目前距離其歷史高點下跌5%到7%。科技股雲集的那斯達克指數目前仍處於修正區，較歷史高點下跌約14%。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）今年以來已經大漲逾50%。

但進入修正未必代表市場即將迎來更進一步的慘跌。事實上只有非常少數的分析師預期美股將迎來漫長而痛苦的熊市，也就是指數從近期高點下跌逾20%。

SEI投資管理部門首席市場策略師James Solloway曾出具報告指出，對長期投資策略而言，修正只是暫時的挫敗，自1966年以來，所有修正行情中約一半都在不到5個月內自行落幕。波動性增加並不代表我們很可能即將走向熊市或衰退，「市場起起伏伏是投資周期正常的一部分」。

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core旗下ETF基金經理Dan Cupkovic表示，這是一次正常的拉回。雖然近幾周來各國央行釋出了意外強硬的鷹派立場，令投資人陷入不安，但Cupkovic表示，通膨料將在今年日益緩解，未來幾年應該還是會有低利資金。

此外，Cupkovic也不認為熊市早該到來的論點，因為兩年前華爾街股市就曾跌入熊市，當時新冠疫情重創美國經濟，導致美股2020年3月暴跌。在此之前，美股是一路飆升。Cupkovic表示，當時的股市行情真是一帆風順、股價直線上漲，人們也更為自滿。但現在情況並非如此，現在波動率指數比2019年底上揚了逾60%。