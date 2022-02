虎年開工首日,國泰金控董事長蔡宏圖對霖園集團逾6萬名員工發出一封電子郵件,透露未來面臨疫情、科技、環境、人口老化4大挑戰,與上一個10年相比,他認為大環境變化之快,超出我們的想像,要以全新的思考,面對下一輪全新挑戰,期勉同仁無論遇到什麼困難「你比你想的勇敢」。

以下是蔡宏圖新春公開信的全文

各位霖園集團的同仁,大家新年好!

今天是虎年開工的第一天,今年集團也邁入60周年,對我們來說是一個深具意義的里程碑。回顧1962年國泰人壽成立,我們秉持「誠信正直」的核心價值,以誠待人,走遍各個大小鄉鎮,幾乎每個台灣的角落都有國泰人,用行動照顧絕大多數的台灣民眾。走過了一甲子,我們不僅獲得台灣民眾最寶貴的信任;在大家的努力下,集團更成為領先產業,成為橫跨金融、地產建設、醫療、資訊、物流及公益的綜合性集團。

跟上一個十年相比,大環境變化之快,超出我們的想像;疫情打亂了世界供應鏈,也同步改變了全世界,包括我們工作與生活,也包括了人與人的互動方式。

科技顛覆了許多傳統產業,贏家跟輸家重新洗牌,所有產業必須要開始尋找新的數位商業模式,產業間的界線也變得非常模糊,不僅有許多科技業者搶進提供金融服務,現在甚至還有加密貨幣、區塊鏈帶來全新的「去中心化金融」(Decentralized Finance),對身為金融業的我們會有什麼影響?十分值得我們關心。

極端氣候風險越來越高,近幾年全球各地的森林野火、洪水、熱浪、農作物與生產欠收,都輪流發生,越來越頻繁,這是所有國家、企業與人民的共同挑戰。回到台灣本身,台灣在2026年即將就要邁入超高齡社會,65歲以上人口將占比20%,老化速度其實是全球最快的!

大環境的未來趨勢,我們必須用全新的思考,去面對下一輪全新的挑戰。正因為我們身為國內資產最大、服務客戶最多的企業集團之一,當然責無旁貸,我們必須及早看清風險、擁抱機會、承擔責任、提供更好的服務。對我們而言,不僅是十分嚴峻的挑戰,也存在無限的機會。

過去60年一路走來,國泰其實是非常勇敢的。每一個時代的挑戰都不同,我們不斷調整經營的步調,迎向產業趨勢改變的先機。這就是為什麼公司能夠持續不斷地成長,擁有現在的規模。面對下一個十年,我們也會秉持同樣的精神,同樣的勇敢。

未來集團的發展主軸,也要洞見大環境的趨勢,及早布局,創造商機。在金融部分,透過科技創新、企業永續ESG的兩大DNA,回歸到我們身為金融業的核心職能,善用國泰在銀行、保險、資產管理的3大引擎,提供好的服務、便利的客戶體驗。在保險部分,我們希望回歸保障本質,更重視並且著眼於未來人口老化與客戶的保障缺口,透過服務強化社會安全網;在資產管理部分,我們將善用國泰海內外的資源,替客戶管理財富,保值與增值財富,持續擴充資產管理規模,不只扮演客戶資產管理者的重要角色,並且透過數位化實現普惠金融;在銀行部分,則要持續善用數位的力量,讓銀行身為中介者的角色發揮更大效能與效率,提供客戶更彈性、生活化的體驗,並且立足台灣,放眼亞太。

在地產建設部分,在穩健建築本業的前提下,將以「垂直整合 + 水平多角化」策略營運,透過上、中、下游,整合建築、營造及樓管綜效,完整建築業的生命週期。同時我們也會持續尋找新的商機和營運模式,來因應整個地產市場的變化,持續朝綜合開發商方向邁進,擴大地產集團事業版圖。

在醫療部分,國泰的醫療體系包括醫院及健康管理,都將積極參與集團的大健康生態圈發展規劃,守護客戶的健康。醫療體系本身,持續專注發展醫療新技術、精進醫療品質,導入醫療科技,發展成為行動化、數位化的智能醫院,讓醫院無論在面對看診病患,或是營運本身,都能夠更加友善、更加高效。

在資訊部分,我們將持續探勘新技術,透過新型態技術推展雲端與區塊鏈的新商機,開發新業務。持續透過整合性的數位平台與服務,進一步壯大整個集團成為數據驅動商業模式。

雖然各事業群都有相對應的業務發展策略,但下一個10年,我們必須在集團內,更加緊整合跨產業、跨事業群之間的協作,發揮整個霖園集團的綜效,相信我們能夠創造出具有差異化的競爭優勢,也能夠在新的商機中獲得巨大的成功。

現在全世界有非常多火熱的議題正在興起,包括元宇宙、web3.0、量子計算、太空旅遊等等,聽起來好像遙不可及。但是我提醒每位同仁,這些趨勢發展的速度都遠比我們想像得更快,我們也要加緊研發,不斷提升我們經營的格局。

無論是回首過往,或是展望未來,「人才」一直是邁向成功的最大關鍵,這包括我們的工作模式、如何思考問題、以及是否能夠一直充滿熱情與企圖心。新的一年,希望可以鼓勵每一位主管與同仁,無論這是你在國泰工作的第1天、第10年、還是第30年,一定要保持高度的好奇心,保持What If We Could 的精神,更要所有同仁相信:「你比你想的勇敢」!我們擁有60年的累積,將轉換成為開創下一個新局的資本與勇氣,希望無論碰到任何難題,各位都能想起我今天說的:你比你想的勇敢!繼續向前走,挑戰不可能,戰勝不可能!

再次祝福全體同仁 新春旗開得勝,如虎添翼,集團再創新局。大家加油!謝謝