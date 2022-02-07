根據大陸文化和旅遊部數據中心測算，2022年春節假期7天，大陸全國國內旅遊出遊2.51億人次，較去年同期減少2.0％，恢復至2019年春節假日同期的73.9％。

此外，大陸今年春節假期實現國內旅遊收入2891.98億元(人民幣，下同)，年減3.9％，恢復至2019年春節假日同期的56.3％。

2月4日，北京冬奧會正式開幕， 在冬奧熱情持續高漲的帶動下，冰雪游成為虎年春節假期的時尚新潮玩法和新亮點。

中新網報導，多個旅遊平台的數據顯示，冰雪類型景區訂單量大增。同程旅行大數據顯示，今年春節期間，全國冰雪類型景區訂單量較去年春節同期上漲68％。

去哪兒數據顯示，平台雪場售票數量較去年春節假期整體翻倍。春節假期北京滑雪場的票量，均超過了疫情前2019年春節同期票量的2倍多。

北京什刹海冰場、四川太子嶺滑雪場、北京軍都山滑雪場、浙江杭州大明山滑雪場、廣州融創雪世界成為春節期間熱門的冰雪旅遊景區。

冰雪遊的熱情不僅限於北方，南方也掀起冰雪熱。去哪兒大數據研究院分析，北方市內城郊的滑雪場人流量更大，南方人則樂於打卡冰雪樂園，不少雪場春節假期的票量比節前一周增幅均超2倍。

這個春節假期，很多人響應號召，再一次就地過年，考慮到疫情防控，出門玩，本地游、周邊游依然是主流。

資料顯示，2022年春節假期，省內遊、跨省遊比例分別為78.3％、21.7％。近程自駕遊、親子遊、主題公園游、冰雪遊等短途休閒活動增量明顯，在本地找年味成為越來越多人的過年選擇。