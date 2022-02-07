南韓藝人朴有天過去曾以男團「東方神起」成員身分出道，後來因演出《成均館緋聞》、《屋塔房王世子》等多部韓劇而成為家喻戶曉的男演員，然而2019年開始，他陸續被爆出吸毒、約粉絲玩3P等各種醜聞遭到經紀公司「放生」，終止所有活動，演藝事業再度跌入谷底。而曾與他一同吸毒的富豪前女友黄荷娜，近日也確定被判刑。

黃荷娜在2019年曾因吸毒被逮而鬧上新聞，遭到法院判處緩刑2年、罰款220萬韓幣（約新台幣5萬元），沒想到2020年8月她在緩刑期間與丈夫及兩名友人一同吸毒再度被抓，還在同年11月於朋友家中竊取價值500萬韓幣（約新台幣11.6萬元）的物品而被追加立案。但離奇的是，曾與黃荷娜一同被抓到吸毒的吳姓丈夫與兩名友人，原本將配合警方調查並提供黃荷娜吸毒的證據，但他們卻在調查過程中於12月陸續自殺，讓外界相當震驚。

而去年一審判決時，法院曾判處黃荷娜2年的有期徒刑，但在黃荷娜提出上訴後二審法院將刑期縮短為一年八個月，雖然黃荷娜再次提出上訴，但在今天的終審判決上，法官維持了二審判決，因此黃荷娜確定將入獄服刑。

事實上，黃荷娜為南韓知名企業「南陽乳業」創辦人的外孫女，擁有亮麗外表、火辣身材，2016年與朴有天傳出熱戀後瞬間爆紅，驚人的身家背景也一併被挖出，兩人還在2017年傳出已訂婚，不料2018年卻傳出分手的消息；同年黃荷娜被抓到吸毒並意外扯出朴有天，讓他重挫形象退出南韓演藝圈轉向東南亞發展，沒想到之後朴有天又爆出約砲女粉絲，黃荷娜則是結婚後仍吸毒，雙雙自毀前程，讓不少人看了直搖頭。

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