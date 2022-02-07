過年炫耀紅包給得多反遭打臉！1名人妻今年包給公婆1人1萬，之後卻遭大姑打來罵人「為什麼包這麼多，讓我很難看」，原來大姑先前不斷囂張喊話會包6千，最後婆婆才告知大姑有人包1萬，大姑因此遭親友嘲笑一番，並轉而怒罵該人妻，讓人妻無奈喊「有沒有搞錯啊？」

該人妻在「爆料公社app匿名公社」中發文表示，今年因年終獎金領得比較多，因此過年時包給公婆每人1萬，沒想到事後大姑卻打電話來罵「為什麼包這麼多，讓我很難看」，還責備原PO沒有事先告知她，讓原PO之後不滿地發文怒嗆「我不知道包紅包給長輩還要私底下說好？有多少能力包多少不是嗎？」

人妻今年包給公婆1人1萬，之後卻遭大姑打來罵人「為什麼包這麼多，讓我很難看」，原來大姑先前不斷囂張喊話會包6千，最後婆婆才告知大姑有人包1萬。（翻攝自「爆料公社app匿名公社」）

該人妻，大姑在過年前就一直很囂張地到處跟親友今年包給父母6千，而她的婆婆之後受不了，才會告知對方原PO今年包1萬，讓大姑今年被親戚洗臉、嘲笑，最後大姑不滿之下才會致電原PO抱怨，原PO則發文「現在被親戚洗臉嘲笑就跑來罵我，有沒有搞錯啊？」

其他網友留言「包紅包本來就是看各自的能力量力而為，你大姑的行為是打腫臉充胖子而已，何苦呢」、「大姑啊！今年努力一點賺大錢，明年給妳再表演一次」、「這種愛慕虛榮又亂發脾氣的，加入拒絕往來戶就好」、「罵幾次就代表她多丟臉幾次，妳該高興才對」、「有些人就是愛比較愛面子，說真的有能力多包一點並沒錯主要是要有心才是重點」。