台灣生育率越來越低，新北市府為鼓勵年輕人結婚，在2月11至15日在新莊宏匯廣場舉辦「2022新北愛幸福市集」，匯集結婚需要的婚紗、攝影、首飾、西服、喜餅等，更有超多優惠，讓準新人們免於四處奔波，節省時間又可一次買好、買齊、買到好便宜。

新北市長侯友宜今出席記者會時表示，新北市在「2021縣市幸福指數大調查」拿下了六都中最幸福城市的殊榮，不過受到疫情影響，2020年新北市有2萬1466對新人結婚，但在2021年只有1萬9375對，少了2091對，不少原本規畫結婚的新人們延後舉辦，婚紗及周邊產業遭受嚴重的衝擊。

侯友宜說，新北市這次選在西洋情人節期間舉辦「2022新北愛幸福市集」，集結婚紗及周邊產業，提供民眾一站式選購服務，同時也可以提振產業復甦，活絡經濟發展。

經發局表示，新北市結合新莊區特色活動中港大排光雕秀，首次舉辦「新北愛幸福市集」，邀集婚紗、婚攝、男仕禮服、鑽戒飾品及婚禮小物、伴手禮等優質業者參展，共有60個展售攤位。

經發局說，現場祭出多項好康優惠，多樣產品折扣高達4折、6折不等，另外還有二手禮服百元義賣，也歡迎民眾選購完婚禮相關商品後，還可以逛新莊最大的購物商城「宏匯廣場」，享受美食、欣賞電影，共度屬於情人甜蜜的一天。

在愛幸福市集中，婚紗攝影業者聯合推出展場限定的「幸福大禮包」優惠方案，只要1萬9800元就可以得到20張修片電子檔、12吋相本1本、謝卡一盒、20吋放大一張、新娘兩套拍攝婚紗（含妝髮）、新郎一套拍攝禮服（含妝髮）、結婚對戒現折萬元以及原價1萬6800元量身訂製手工西服萬元有找等破盤好康。

活動期間每日定時會在主舞台區舉辦互動促銷活動如「幸福骰子樂」，有機會免費得到1克拉的CZ鑽戒或閃亮CZ鑽耳環，還有舞台上競標的「幸福大競標」。

現場也有免費限量發放500份經過月老加持過的姻緣紅線，祝福單身朋友；活動期間只要在中港大排光雕秀場景雙人合影，就可以兌換限量幸福小禮物。