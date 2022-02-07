國泰金(2882)集團今天開工，國泰董事長蔡宏圖表示，今年集團邁入60周年，已成為橫跨金融、地產建設、醫療、資訊、物流及公益的綜合性集團，未來在金融部分，將透過科技創新、企業永續ESG的兩大DNA，善用國泰在銀行、保險、資產管理的三大引擎，提供好的服務、便利的客戶體驗，並立足台灣，放眼亞太。

蔡宏圖表示，今年集團邁入60周年，對我們來說是一個深具意義的里程碑；跟上一個10年相比，大環境變化之快，超出我們的想像，疫情打亂了世界供應鏈，也同步改變了全世界，包括我們工作與生活，也包括了人與人的互動方式。科技顛覆了許多傳統產業，贏家跟輸家重新洗牌，所有產業必須要開始尋找新的數位商業模式，產業間的界線也變得非常模糊，不僅有許多科技業者搶進提供金融服務，現在甚至還有加密貨幣、區塊鏈帶來全新的「去中心化金融」（Decentralized Finance），對身為金融業的我們會有什麼影響?十分值得我們關心，加上極端氣候風險越來越高，近幾年全球各地的森林野火、洪水、熱浪、農作物與生產欠收，都輪流發生，越來越頻繁，這是所有國家、企業與人民的共同挑戰，台灣在2026年即將就要邁入超高齡化社會，65歲以上人口將占比20%，老化速度其實是全球最快的。

因應大環境的未來趨勢，蔡宏圖表示，在金融部分，透過科技創新、企業永續ESG的兩大DNA，回歸到我們身為金融業的核心職能，善用國泰在銀行、保險、資產管理的三大引擎，提供好的服務、便利的客戶體驗；在保險部分，我們希望回歸保障本質，更重視並且著眼於未來人口老化與客戶的保障缺口，透過服務強化社會安全網；在資產管理部分，我們將善用國泰海內外的資源，替客戶管理財富，保值與增值財富，持續擴充資產管理規模，不只扮演客戶資產管理者的重要角色，並且透過數位化實現普惠金融；在銀行部分，則要持續善用數位的力量，讓銀行身為中介者的角色發揮更大效能與效率，提供客戶更彈性、生活化的體驗，並且立足台灣，放眼亞太。

在地產建設部分，在穩健建築本業的前提下，將以「垂直整合+水平多角化」策略營運，透過上、中、下游，整合建築、營造及樓管綜效，完整建築業的生命週期；同時我們也會持續尋找新的商機和營運模式，來因應整個地產市場的變化，持續朝綜合開發商方向邁進，擴大地產集團事業版圖。

在醫療及資訊部分，蔡宏圖表示，國泰的醫療體系包括醫院及健康管理，都將積極參與集團的大健康生態圈發展規劃，守護客戶的健康。醫療體系本身，持續專注發展醫療新技術、精進醫療品質，導入醫療科技，發展成為行動化、數位化的智能醫院，讓醫院無論在面對看診病患，或是營運本身，都能夠更加友善、更加高效；在資訊方面也將持續探勘新技術，透過新型態技術推展雲端與區塊鏈的新商機，開發新業務。持續透過整合性的數位平台與服務，進一步壯大整個集團成為數據驅動商業模式。