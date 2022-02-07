新北金虎爺小提燈亮相，有「金虎爺」、「黃虎將軍」、「黑虎將軍」三款造型。（葉德正攝）

新北市金虎爺小提燈7日亮相，有「金虎爺」、「黃虎將軍」、「黑虎將軍」三款造型，以民俗信仰虎爺將軍設計，並結合新北特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，設計多款趣味遊樂設施配件，預計2月11日起規畫逾150場次，以多點、多時段、實聯制等方式發送12萬份。

民政局長柯慶忠表示，民間信仰虎爺庇佑孩童平安長大，為孩童配戴虎帽也代表避邪、守護之意，還有「虎爺咬錢來」的招財喻意。

柯慶忠說，今年新北市「新北金虎爺」小提燈，取台語諧音「新北金豪野」，讓威風凜凜、金碧輝煌的虎爺陪伴闔家平安祥虎（尚好）過好年。

除3款提燈造型，特別版將金虎爺的頭部放大，並加上帽帶就成了可以戴在頭上的「金虎帽」，帽帶多孔設計可以自由調整長度，讓大朋友、小朋友都能方便配戴。

柯慶忠說，「金虎爺」從民俗技藝「掌中戲」發想，是第一隻可當手偶的小提燈，將手指伸進金虎下顎指套內，就可靈活張開老虎大嘴巴，按壓指套上方擋版，也可操控虎鬚動感，讓金虎爺變身活靈活現掌中虎；腹部裝上活動擋片則化身為小提包，可放置餅乾及小物，還能套在手臂當臂套。

「新北金虎爺」小提燈也參考武財神坐騎「黑虎將軍」與福德正神坐騎「黃虎將軍」，搭配新北特色公園等配件，讓小朋友可以從遊戲中發揮想像力並認識在地文化。

各區公所預計於2月11日、12日以多點、多時段、實聯制等方式陸續發放，無法現場領取者，也可於2月7日起，至民政局網站下載各款小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，親子一起組裝同樂。

臉書「新北民政保平安」也推出線上活動，即日起至2月9日止，至「2022新北金虎爺小提燈」活動貼文留言，就有機會抽中特別版「金虎帽」，限量300份。