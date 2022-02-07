住在高雄市鳥松區的52歲邱姓男子於2月4日酒後心存僥倖，騎機車載女友因為闖紅燈被巡邏警員攔下，經酒測，酒測值達0.27毫克。邱男說，他已經休息了5個小時才騎車，沒想到還是落網。依酒駕新法，此輛機車的車主鄭女也被罰款與吊扣機車牌照3個月。

鳥松分駐所員警員於4日凌晨0時許在鳥松區大仁北路與育成一街口，發現一對男女同乘一部機車於紅燈違規右轉後停在路旁，警員上前盤查，發現酒駕。

經酒測，邱男的酒測值超標，他說，當晚在親戚家作客，飲酒至7時，經過5個小時的休息才騎車上路。因為52歲鄭姓女友視力不佳，所以邱男自告奮勇要騎車載她。

警方詢後，全案依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。至於鄭女是機車車主，她明知邱男酒後駕車而不予禁止駕駛，員警依違反道路交通管理處罰條例第35條第7項規定製單，鄭女將與邱男同受酒駕罰則1萬5000元以上至9萬元以下罰緩，並吊扣機車牌照3個月。

警方呼籲，民眾酒後勿心存僥倖而騎車或開車，且汽機車所有人及同車乘客應善盡勸阻飲酒者駕車的責任，一起保護他人與自身安全。

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