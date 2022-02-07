台股今(7)日開紅盤，反映休市期間國際股市上揚，早盤一度漲逾190點，資深分析師表示，補漲行情有可能一天就反映完，但價值型股票則有機會走一段行情，可留意鋼鐵、塑化、金融以及航運族群。

台股今日開盤上漲76點，以17750.7點開出，在台積電開高漲8元，聯發科漲逾5%的激勵下，帶動大盤指數開高走高，一度上攻至17869.15點，上漲194.75點，後因台積電翻黑，漲勢收斂，萬寶投顧投資總監蔡明彰分析，由於美國科技股財報表現亮眼，加以蘋果、亞馬遜等之前跌深，台股休市期間都呈現反彈上揚，因此台股今日一定會開高。

蔡明彰指出，台股開紅盤行情有可能一天就反映完，因為台積電、聯電的ADR其實是下跌的，還有環球晶併購世創失利，可能得靠營運成長動能強勁的聯發科拉抬，一些跌深的電子股也可能反彈，但現在去搶意義不大，反倒是價值型股票可能有機會走出一段行情，例如鋼鐵、塑化、金融以及航運族群。

他表示，台股休市期間，鐵礦砂報價是往上走的，可留意鋼鐵相關個股；塑化類股也看好，但目前國際油價已漲到9字頭，現在不宜追高；升息對金融族群是有利的，但金融股不會飆，所以要用長期角度來因應；至於航運族群，在農曆新年結束後，貨櫃運價會不會上漲，都要密切觀察。