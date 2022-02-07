警方在豆男身上搜出17包裝有8.36公克的安非他命毒品夾鏈袋。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

越南籍1名豆姓男子日前騎車行經高雄市大寮路十，邊玩手機，巧遇林園分局巡邏警員，警方趨前攔查時，豆男趁隙從手中丟出一團衛生紙，警方眼尖瞧見，將衛生紙攤開查看，發現是毒品夾鏈袋，查出豆男是逃逸移工，並在他身上起出17包裝有8.36公克的安非他命毒品夾鏈袋。

高市林園分局大寮分駐所警員簡志凡、曹登豪1月29日擔服巡邏勤務，行經大寮路，發現23歲的越南籍豆姓男子邊騎車邊滑手機，於是趨前將他攔下盤查。

豆男當下趁警方不注意之際，從手中丟出一團衛生紙，眼尖的警方認為事有蹊蹺，趨前撿起衛生紙查看，發現是有白色結晶體的毒品殘渣夾鏈袋，警方盤查豆男身分，發現豆男是越南籍逃逸移工。

由於豆男持有毒品殘渣夾鏈袋，警方對豆男搜身，當場在其身上的夾克內層搜出17包裝有8.36公克的安非他命毒品夾鏈袋；豆男坦承吸食毒品，警方訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，並繼續追查毒品來源。

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