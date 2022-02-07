去年中對台積電(2330)開出降評首槍的美系外資，出具長達64頁的最新報告「認錯」，認為目前股價本益比夠吸引人、可超越目前面對的短期產業下行修正挑戰，並列舉4大因素積極看好長期發展後市，將評等自「中立」調升至「加碼」、目標價調升至780元。

美系外資表示，隨著智慧手機、電視及PC等消費性產品出現庫存調整，科技供應鏈重整仍是短期主要風險，如在2019年首季遭逢產業下行周期時，台積電並非完全不受修正影響。此外，鑑於近期加密貨幣劇烈波動，亦認為加密貨幣挖礦晶片需求的風險越來越大。

不過，美系外資指出，先前是基於目前開始進行的半導體下行周期而調降台積電評等，但目前股價本益比估值已夠吸引人、可超越此短期挑戰風險。同時，列舉出下列4大因素，對台積電長期發展前景轉趨積極看待。

美系外資列舉的4大因素，包括台積電正重新定價晶圓代工服務的附加價值，且近期在強化版3奈米製程順利取得突破，並轉向GAA架構的2奈米製程。同時，台積電從蘋果、英特爾和索尼獲得的外包機會較先前預期大，以及資本支出負擔至2024年可望顯著降低。

美系外資指出，台積電2019～2023年資本支出達1400億美元，在3奈米製程的技術差距持續擴大，近乎壟斷的局面正在形成中，預期至2023年，台積電3奈米製程市占率將逼近100％。而資本支出負擔至2024年可望降低至35％，進而促進自由現金流和股利發放。

同時，美系外資的最新產業調查顯示，英特爾的CPU外包比率在2024年可能超過20％，加上包括數據機等更多蘋果設計晶片、索尼的影像影像感測器外包等額外訂單，看好台積電營收至2024年可望達1000億美元，意味2021～2024年的營收年複合成長率（CAGR）將達20％。

鑒於強大的財務和技術領先地位，美系外資認為台積電的結構性成長具吸引力，並看好2024年現金殖利率將達3％，投資價值顯現，為市場波動期間擁有的藍籌股，將台積電評等自「中立」調升至「加碼」、目標價調升至780元，意味著仍具23％的潛在上漲空間。