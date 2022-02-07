兆豐金(2886)旗下兆豐銀行攜手國泰金(2882)旗下國泰投信募集「國泰美國ESG基金」，並由兆豐銀行擔任保管銀行及銷售機構，該基金屬海外股票型基金，基金淨資產價值70%(含)以上投資於美國ESG相關有價證券。

近期在新冠疫情衝擊、聯準會出現鷹派論調等2大因素影響下，全球股市震盪加大；不過觀察資金流向，國際資金仍回流股票，且以美股基金買氣最盛。看準美國市場就業持續改善、經濟復甦力道預估在疫苗施打後日趨穩健，「國泰美國ESG基金」是國內投信發行唯一同時投資聚焦「美股+ESG」的基金，備受市場期待。

「國泰美國ESG基金」以永續投資為理念，聚焦美股中具備注重環境、社會、公司治理等概念的ESG美股菁英股，採用全球知名評等機構MSCI ESG評級公司給予美國企業的評級，且投資部位至少有70%以上布局在A（含）評級以上的公司，不僅如此，更排除軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業，是真正高純度的ESG投資商品。

兆豐銀表示，希望透過投資在ESG表現較佳的企業，增加投資組合的穩健性並鼓勵善盡社會責任的企業，讓民眾在投資的同時，也能為世界更美好貢獻一份心力。