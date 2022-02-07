夜間版的空氣人，在燈光照射下，別有風貌。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

2月6日年假的最後一天，知名旅遊作家謝哲青也到衛武營參加空氣人快閃活動。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府規畫每天傍晚5時30分在童趣光樂園草地舉辦快閃活動，揪民眾與《空氣人》一起躺平在草地放空。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

台灣燈會2月1日起登場，其中在衛武營展出療癒系作品《空氣人》引爆話題，高市府規畫每天傍晚5時30分在童趣光樂園草地舉辦快閃活動，揪民眾與《空氣人》一起躺平在草地放空。而長達25公尺、重達200公斤的《空氣人》，可不是24小時都灌滿氣，充氣的祕密也首度曝光。

高市觀光局指出，《空氣人》是藝術家鈴木康広創作，以人體形象為基本模型，利用特殊的超薄纖維創作而成，針對每次展出地點的環境特色及策展主題進行創作。這次參展，為了呈現疫情時代下的放鬆與呼吸，鈴木老師特別選用有呼吸感的白色燈光，並以平躺姿態呈現。

觀光局副局長劉秀英指出，《空氣人》不是24小時都看得見，每晚10時燈會結束後，當賞燈人潮逐漸散去，工作人員會將《空氣人》仔細打包收好，工作直到接近午夜。隔日下午3時，再把重達200公斤的空氣人作品，帶回大草原上，再次呈現在大家面前。

這個以空氣為主體的雕塑作品，完全以手工黏合超薄纖維製作，溫度、溼度都會影響充氣進度，在充氣前要先在草地上鋪上大面積的地毯，團隊成員戴上白色手套，仔細確認塑膠表面軟化，掌握進氣的速度，適時裝上負重，充氣時間約莫1小時，待充氣完成後移除地毯，呈現大眾眼前。

入夜後，燈光亮起，緩慢流動的呼吸感，賦予了空氣人另一種樣貌，偶爾燈光轉為波動貌，空氣人像是想到了什麼，而有了新的情緒。藝術家盼將似有若無的空氣作為雕塑作品，讓大家再次看見身邊一直存在著，我們卻忘了的事。

2月6日年假的最後一天，知名旅遊作家謝哲青也到衛武營參加空氣人快閃活動，與民眾一同躺在草地上。觀光局表示，這個快閃活動，會一直持續到2月28日，燈會期間每天下午5時30分，歡迎大家一起到衛武營童趣光樂園草地，跟空氣人「躺平」在草皮上仰望天空，也從另個角度欣賞這次的台灣燈會。