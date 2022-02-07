立法院國民黨團總召曾銘宗今(7日)指出，福島食品開放就在這兩天，引發外界關注。立法院長游錫堃今被問到日本福島食品開放一事時表示，自己並沒有碰到與福島食品進口有關的決策人士，現在聽到的消息，都是從媒體報導中得知；福島食品進口與否的議題，應該著重在國際標準、科學證據，民意也要納入考量，但這件事的決策權是在行政院。而相關消息曝光後，引發網友在《批踢踢》討論，有人就說「民意=民進黨的意見」、「民意就是我只問支持我的人」。

綜合媒體報導，曾銘宗今受訪時表示，蔡政府將於今明兩天解禁福島核災食品，他呼籲不要踐踏民意，若政府強行開放，屆時國民黨將會有一系列動作。游錫堃指出，福島食品進口與否的議題，應該著重在國際標準、科學證據，民意也要納入考量，但這件事的決策權是在行政院。立法院不管是哪個政黨，都要監督行政院，但若符合標準，立院應該要支持。

不少網友對於此消息則是表示，「改改名，不想進口叫核食，想進口改名福食」、「民意和民進黨意不一樣就是人民還沒追上腳步」、「就問一件事，如果又安全又科學，日本人自己吃都不夠了還外銷啊？」「立法院帶頭吃爆啊」、「過去的自己：當沒這回事」、「總統可以和萊豬一樣直接過沒問題的」、「時空背景不同啦，綠能你不能～呵」。

不過，針對外傳民進黨近期擬解禁日本福島食品，「不會拖到三月」。總統府昨(6日)表示，政府向來的立場是，以確保國人健康安全為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題。若有具體進展，相關單位也會向國人報告說明。