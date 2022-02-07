今天是私立幼兒園和托育中心開學日，但疫情持續延燒，年前北市松山區某幼兒園才發生群聚案，讓許多家長非常擔憂，有家長指出，春節期間雖然沒出門，但疫情嚴峻情況下，很擔心孩子在校被傳染，因此，決定先幫孩子請假，待疫情穩定後再回學校上課。不過，也有家長反應，昨晚臨時才接到學校通知，家長要先快篩，陰性才能返校。

北市幼兒園和托嬰中心在今日恢復收托，不少業者擔心連假期間，家長南北往返拜年或旅遊頻繁，恐增加疫情傳播風險，因此，第一天收托則要求家長必須在家先自行快篩，並附上快篩陰性照片證明才能入園或收托；而家長反應也呈兩極化。

有家長指出，昨天晚間9點才接獲幼兒園通知，家長必須自行購買快篩劑，完成快篩並上傳證明到班群，孩子才能入園，但晚上才通知，藥局都關了，要去哪裡買快篩劑，直呼不太合理；但也有家長認為，學校作法是擔心孩子被感染，大人全面快篩也會比較安心。

不少幼兒園和收托中心業者在臉書上秀出陰性快篩證明，北市某幼兒園指出，寒假期間就有和家長先說明，開學必須附上前一天的快篩證明，許多家長也很同意，但也有少數家長認為先請假一周觀察疫情變化。

北市私立博仁幼兒園指出，年前就和家長呼籲，避免出遠門，也要做好防疫，因此家長很放心；私立幼兒園長鄭好嬋表示，去年疫情嚴峻有先要求師生入園必須提供快篩陰性證明，但今年超前布署，先跟家長溝通避免南北往返，園區也在昨天都已完成消毒，且員工都已接種第三劑疫苗因此家長很放心。

北市社會局則表示，北市並無規定家長送托前需先快篩，是業者自行與家長溝通後決定採取更安全的作法；北市教育局也表示，目前並無此規定。