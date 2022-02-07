台南市政府消防局7日指出，2022年春節期間，全市發生的火災件數53件，死亡人數1人，較去年同期的94件、死亡2人，大幅減少41件、1人，減少比率高達44％。市長黃偉哲今天在民治市政中心的新春團拜時，也特別提及此事，並感謝打火兄弟的辛勞。

據消防局統計，今年春節期間發生的火災中，建築物火災7件，車輛火災4件，野草、垃圾火災42件，合計53件。經分析起火原因，最大宗還是「雜草、垃圾」；至於建築物火災的原因，不外乎「爐火烹調」、「電氣因素」、「菸蒂」及「燃放爆竹煙火」等。

消防局再次呼籲民眾，對於「防火、防災」的概念，不能因過節有所輕忽，爐火烹調也要注意「人離火熄、湯不滿」、用電切記「5不1沒有」、菸蒂要按熄後丟入裝水不燃容器內、少量安全施放爆竹煙火，以及掃墓金紙灰燼以水澆熄確實熄火後才可離去。

黃偉哲也呼籲市民，不僅春節歡樂期間，日常只要多加留心，一定能夠防範火災的發生；一般住宅請裝設「住宅用火災警報器」，以及早獲知火災發生，及早進行初期滅火或選擇避難逃生，如此才能有效降低傷亡及減少財物損失。

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