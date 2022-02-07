長達九天的春節年假結束，超市龍頭全聯除了小年夜、除夕創出高業績外，大年初一到初四期間，由於延長營業時間到晚上9時，而使得整體業績較去年同期成長10％，而其中年節必補貨的零食類別，首次做滿499元送300點福利點活動，帶動休閒零食禮盒成長2～3成。

為滿足民眾想在大年初一試手氣博個好彩頭期望，全聯福利中心今年首度集結線上線下各別推出專屬限量福袋，總共加起來超過14萬個，讓消費者各別有機會能抽到豪華名車，包含實體門市2台保時捷，以及全聯小時達限定的賓士車大獎，市值將近900萬，再度創下零售通路史上福袋獎項價值新高紀錄，亦帶動大年初一搶福袋風潮，單店最快9分鐘賣光，且為分散買、安心買，避免群聚風險，並將福袋販售時間延長至下午3時，全部超過13萬個福袋販售完畢。

今年春節連假長，且全台疫情持續增溫，全聯強攻年貨外送商機，結合Uber Eats及foodpanda兩大外送平台提供小時達送貨，尤其攜手foodpanda衝刺生鮮外送商機，除了擴大覆蓋率，更可進一步吸引年輕客層以及營業時間拉長，農曆春節年貨採購強大，助攻全聯生鮮外送業績大幅增長。

全聯旗下宜蘭傳藝園區的旅宿也有全新氣象，煙波飯店特別規劃極具年味的年夜飯與過年行程，就連全聯董事長林敏雄也首度號召全家到傳藝園區團圓過年，林敏雄說，以往過年期間會到傳藝園區過個傳統年，但沒有吃過年夜飯，今年特別到宜蘭過年，體驗傳統年味。傳藝園區以手工竹編金龜、福龜、平安龜，運用飯店據點傳揚台味祈福文化、暗眠活動，聽月琴駐唱、賞百戲雜技，很有懷舊氛圍。