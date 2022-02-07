中華汽車去年起與交通部合作推動「噗噗共乘」計畫，藉企業資源投入2台得利卡專車協助「噗噗共乘」運行，提供花蓮富里鄉及台東延平鄉「幸福巴士2.0」運輸接駁服務，以改善偏鄉交通運輸困境。今年再投入資源邀請商用車主一同關懷偏鄉運輸，即日起至2月底前至全台匯豐展示中心互動即可為偏鄉運輸加乘，用愛累積接駁里程費用。中華汽車因協助偏鄉運輸有成，交通部日前頒發特別貢獻獎，感謝中華汽車對偏鄉運輸的支持與協助。

花東偏鄉地區長期面臨交通資源不足，因道路條件不佳，即便有傳統客運服務，但因公車路線缺乏彈性、班次少，加上車輛體積太大無法進村等問題，讓偏鄉交通仍有不便。位於台東縣延平鄉的鸞山國小，校內有近20位學童為中低收入戶家庭，因父母平常忙於工作，孩子長期仰賴「噗噗共乘」服務通勤，中華汽車看見孩子們的需求，特別投入車輛加入服務行列，透過「噗噗共乘」預約搭乘的方式，成功建置交通運輸網絡，藉由在地司機服務在地居民的信任模式，彈性提供就學、就醫、轉乘接送的運輸共享服務。

中華汽車投入「噗噗共乘」車輛至今，出勤班次達480次，服務2175人次，接駁里程達8064公里，安全守護孩子回家的每一哩路。

業者邀請頭家們到店參與，以祈願方式力挺「噗噗共乘」計畫不僅車輛投入，2022年中華汽車更號召中華三菱的商用車主們一起支持「噗噗共乘」計畫，即日起至2月28日，至全台匯豐汽車展示中心，即可透過「祈願」的方式換取對「噗噗共乘」的捐款。車主到店只要掃描活動看板上的QR code，登入資料後向接待人員領取祈願球，寫下對於偏鄉交通的支持，再將祝福滿滿的祈願球投入中華菱利貨台上的「招財虎」中，即可向接待人員領取專屬贈品。