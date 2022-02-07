台中市大甲警分局陳姓警務員6日中午跟友人餐敘後，駕車行經文武路前與邱男駕駛的小客車擦撞，陳男輕微擦挫傷，對方無礙，陳男酒測值達0.50MG／L，已涉公共危險罪嫌。陳男6年前任該分局警備隊長才因酒駕下台，如今又因貪杯闖禍，大甲警分局說依規定將記一大過及異地調職，目前正進行中。

47歲的陳男為大甲分局行政組警務員，昨日14時46分勤餘時間，在大甲區文武路23號前，駕駛小客車與邱男所駕駛小客車發生碰撞，車內載有邱母，所幸兩人無受傷且酒測值為0。

闖禍的陳男頭部、頸椎及胸部輕微擦、挫傷等，經檢測呼氣酒測值為0.50MG／L，涉刑法公共危險罪嫌；陳配合偵訊，坦承中午與朋友餐敘有飲酒，警方訊後將陳移送台中地方檢察署偵辦。

陳姓警務員於2015年任大甲警分局警備隊長時，曾酒後騎乘大型重機車自摔送醫救護並遭拔官，不料，在年假收假前一天再度酒駕造成憾事。

大甲警分局指出，陳員於非服勤時間酒後駕車肇事，違反刑法第185條之3及道路交通管理處罰條例第35條第1項規定屬實，行政責任依「警察人員駕車安全考核實施要點第6點附表」相關懲處規定略以：酒駕肇事未致人於死或重傷，或未致人死傷後逃逸或頂替，記一大過，當事人調整服務地區，以資懲儆。該案相關考核監督不周人員均依據警察人員獎懲標準第9條第1項附表：「警察機關人員違法犯紀考核監督責任懲處基準表」之規定追究連帶責任。

大甲警分局強調，將持續秉持勤教嚴管、勿枉勿縱之決心，落實防制員警酒後駕車，並要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處暨權益損失情形，使同仁知所警惕，避免酒駕行為再次發生。

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