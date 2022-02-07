冬季奧運正式在北京展開，代表大陸出賽的滑雪女將谷愛凌(Eileen Gu)受到大量關注，擁有中美混血外型的她首次以轉籍身份參加奧運會，而她繳出了好表現，在女子自由式滑雪大跳台項目得到161.25分，成功進入決賽。

Here’s #EileenGu effortlessly flew over the course in her #Beijing2022WinterOlympics debut representing China 🇨🇳 pic.twitter.com/W8Dn3G25bk — Carl Zha (@CarlZha) February 7, 2022

谷愛凌出戰自由式滑雪大跳台項目，首輪比賽演出1080度正滑，動作漂亮並成功落地，拿下89分，不過第二輪出現插曲，在900度雙手抓板動作中落地失去平衡，造成失誤，只得到24.50分，兩輪累積排名第16。

好在最後一輪她挽回局勢繳出72.25分，照規則能取其中兩輪最好成績相加，獲得161.25分，排在大會第5名，取得明天早上的決賽資格，而除了大跳台項目，她還參加了U型半管、坡面障礙技巧比賽，相信她在要來的競技中會受到更多關注。

谷愛凌轉籍風波日前引來一些美國媒體質疑，美媒《紐約郵報》引述美國前金牌滑雪女將荷戴克(Jen Hudak)看法，認為谷愛凌應該代表美國出賽，其中荷戴克說道谷愛凌若在大陸長大，就無法成為這樣的滑雪運動員，很希望她可以把獎牌帶給美國。