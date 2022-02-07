台灣近日鬧蛋荒，各地不少民眾反映無蛋可買，尤其北部狀況更為嚴重。有網友在PTT表示，台灣從疫苗、電到蛋都缺，好奇「之後還要缺什麼？」結果引起討論，不少網友就指出會「缺人」。

有鄉民在PTT發文，指出台灣之前曾缺疫苗，幸好有各界援助買好買滿造福人民；之後傳出會缺電，但官員卻說「今年一定不缺」；現在又缺蛋，政府則開始怪母雞、怪蛋商、怪疾病、怪原物料，該鄉民因此詢問「台灣之後還要缺什麼？」

這一篇文章引起熱議，不少網友就認為，台灣少子化嚴重，接下來最嚴重的應該會是「缺人」，說「少子化」、「開始缺人了拉，職業出現斷層，特別是做現場的」、「缺勞工、新生兒」、「缺小孩」、「缺人啊，不是一堆老闆在叫了」。

此外，也有網友提出不同看法，紛紛說「缺水啊，年度大戲」、「根據我的經驗，台灣人缺的是智商」、「缺有智商的選民」、「缺水、缺電、缺疫苗、缺蛋，我看瓦斯和油也很快就缺」，還有網友狂酸說「缺論文啊！」

除了疫苗、電及雞蛋外，PTT網友開始討論台灣未來還會缺什麼東西。（圖／翻攝自PTT）