澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7日宣布，自21日起對完整接種新冠疫苗的國際旅客開放邊境。

封鎖邊境將近2年後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（7）日宣布，自21日起，完整接種新冠疫苗的旅客能夠進入澳洲。

綜合澳洲新聞網站NEWS.com.au、澳洲廣播公司（ABC）報導，莫里森表示，「自澳洲決定關閉邊界近2年以來，全國內閣今日決定，自2月21日起，澳洲將向其餘所有簽證持有人重新開放邊界。」

「條件是你必須完整接種疫苗才能來澳洲，這是規定，每個人都必須遵守」，「如果你已完整接種疫苗，我們歡迎你來到澳洲，而且我知道觀光業也會很期待。」

莫里森說，完整接種疫苗的定義是施打2劑疫苗。

未接種疫苗的人仍需要申請旅行豁免，以及提供因醫療因素不能接種的證明，獲得入境許可後仍必須在旅館隔離。

莫里森也提到今年稍早世界網球天王喬科維奇（Novak Djokovic）被驅逐出境的爭議，他明確表示，就算旅客有正確的簽證，如果沒有完整接種疫苗，或者沒有豁免證明，仍不能入境，「我認為今年稍早發生的事件向全世界所有人傳遞了非常明確的訊息，這就是進入澳洲的要求。」

澳洲政府是在今日召開聯邦國家安全會議，決定是否對國際觀光客開放邊境。

根據澳洲現行規定，只有澳洲公民、持有永久居留權的民眾、家人、以及持有特定簽證及豁免權的人士可以入境澳洲。

因應新冠疫情，澳洲於2020年3月對公民及永久居留民眾以外的國際旅客關閉邊界，近期才逐漸開放特定國家遊客入境，包括紐西蘭、日本及南韓。