開紅盤補漲，台股緩步邁向17800點！農曆年封關期間，美股及國際股市普遍止跌反彈，為虎年開紅盤增添好彩頭，今天台股也如大家預期，一開盤就在台積電(2330)及聯發科(2454)開高，以及運輸類股、金融類股轉強帶動下站上17750點，早盤更一度急拉攻抵17869.15點，不過聯電(2303)法說會後跌勢至今未止，環球晶(6488)併購世創(Siltronic)歷時14個月最終於2月1日宣布併購案失效，環球晶股價重挫，拖累中美晶(5483)同步下挫，台勝科(3532)逆勢跌停，合晶(6182)也大跌逾6%。

中場過後，台積電賣壓出籠由紅翻黑，大立光(3008)股價回測2000元關卡，國巨(2327)、創意(3443)、統一(1216)、儒鴻(1476)等權值股走弱，致使台股指數漲幅縮小，所幸散熱族群在雙鴻(3324)強勢走高帶動下，泰碩(3338)盤中股價亮燈漲停，力致(3483)也大漲逾5%，截至11點35分為止，加權股價指數約17769.23點，上漲94.83點，成交量約1908.06億元；OTC指數為215.31點，上漲0.28點，成交量398.6億元。

今天盤中上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲3.28%，其次是鋼鐵類股及塑膠類股，分別上漲2.88%及2.48%，表現較差者為百貨類股、半導體類股及食品類股，其中百貨類股下跌0.9%，半導體類股下跌0.35%，食品類股下跌0.21%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲3.94%，表現最差為半導體類股、下跌2.04%。

就技術面來看，台股農曆年前封關，台股深受美股震盪劇烈及減碼賣壓衝擊，1月26日封關日依舊無力反彈，加權股價指數以17674.4點作收，失守17700點關卡，累計一周下跌224.9點，跌幅約1.27%，周K連2黑，日均量為2530億元，累計1月下跌544.44點，跌幅約2.99%，月線收長黑，終止連3紅，櫃買市場亦持續遭逢農曆年前賣壓，OTC收盤指數為215.03點，累計一周下跌2.63點，跌幅約1.21%，周K連4黑，日均量569.32億元，累計1月下跌22.52點，跌幅為9.48%，月線收長黑，終止月線連3紅；今天台股因農曆年封關期間國際股市普遍上揚以高盤開出，盤中一度大漲近200點，不過晶圓雙雄等權值股股價走弱，指數衝高後退守17750點；儘管近期國際股市止跌反彈，但在全球央行貨幣政策偏向緊縮，國際股市劇烈震盪難免，且農曆年前台股指數遭逢賣壓，波段漲升態勢被破壞，技術面頭部型態形成並跌破季線，籌碼也偏負向，今天台股指數雖然反彈，但權值股普遍走弱，短線結構尚未出現改變，操作謹慎待線型轉佳。

分析師表示，台股春節封關期間，歐美股市對於聯準會更為鷹派的會議論述已利空淡化，且美國1月非農就業人數優於預期，激勵美股四大指數止跌回升，亦有利於台股開紅盤後上演補漲行情。

就台股來看，元月加權指數雖然躍過18000點，但是類股表現卻極不平均，指數之所以維持榮景，主要是重量級公司股價上漲，多數類股無論是傳產或是電子均下跌居多、僅少數上揚，尤其是去年第4季電子股成長題材發酵，中小型股股價大漲一波，本益比來到高檔，且籌碼多處於散亂，股價易受各國央行貨幣政策朝緊縮衝擊，而去年獲利亮眼的航運股也因高運價促使各國政府行政干預，造成業績前景不明，高殖利率題材隨之失靈，不利股價後市。

不過，由於蘋果、亞馬遜、博通、特斯拉等大廠財報亮麗，可望帶動台廠相關個股股價走揚，加上指數已於年前先拉回修正，封關前的觀望資金可望於年後陸續回籠，將有利台股指數紅盤日展開補漲行情，建議可偏多操作，逢低擇優布局。選股以科技權值股、高殖利率概念股及壽險金控股等類股。