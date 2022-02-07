美系外資針對力智(6719)出具最新研究報告指出，看好其具有四大優勢，一直到2025年均具有成長優勢，故給予買進評等、目標價1200元。

力智是台灣領先的IC設計公司之一，其專注於GPU/CPU Vcore(核心供電)控制器，挾其同時具備PMIC(電源管理IC)及MOSFET(金氧半場效電晶體)技術及產品，力智也是亞洲唯一提供工業用高效能電源解決方案Smart Power Stages(SPS)的供應商。

美系外資表示，看好力智未來5年盈利將維持強勁增長，動能主要來自4面向，首先，全球功率半導體市場穩步增長；第二，在半導體本土化和供應鏈多元化趨勢，有利於力智市場占有率成長；第三，力智持續在GPU/CPU市場中擴展潛在Vcore(核心供電)和SPS(工業用高效能電源解決方案)市場，最後，在晶圓供應緊張下，將持續有利於力智盈利前景。

美系外資表示，預計力智營收、淨利潤在2021~2025年5年中的複合年增長率分別為24%、35%，且毛利率也將自2021年的43.3%增長到2025年的53.2%，給予買進評等、目標價1200元。

力智今日虎年開紅盤，股價黑翻紅，一度逼近跌停、股價最低觸733元，盤中跌幅收斂，跌幅回到5~6%。