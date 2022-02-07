農曆春節後首個交易日，受先前外部市場帶動下，大陸A股7日早盤表現強勁，三大指數同步上漲。

華爾街見聞報導，滬指7日早盤收報3425.52點，漲1.91％，成交額人民幣（下同）2368億元。深成指早盤收報13467.08點，漲1.04％，成交額3169億元。創業板指早盤收報2922.85點，漲0.48％，成交額1165億元。科創50指數早盤收報1234.46點，漲0.43％，成交額215億。

盤面上，各類股接近全線上漲，石油股漲逾6％；水泥股漲逾4％；煤炭、鋼鐵股漲逾3％；金融、有色金屬、電力、化工股升逾2％；房地產股升逾1％。

截至A股7日早盤收盤，有色金屬ETF漲3％，銀行ETF漲2.75％，金融、晶片、證券、創新藥、新能車等ETF漲超1％；傳媒、軍工等ETF下跌。

另一方面，港股7日小幅開高36點，但在科技股拖累下，大盤隨後倒跌，恒生指數早盤跌76點，報24497點。阿里巴巴跌逾3％；美團跌逾2％，石油、電訊、大陸銀行股逆市上揚。