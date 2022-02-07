今年春節假期，大陸多地民眾因受新冠疫情影響，外出意願大減，北京市公園管理中心6日指出，今年除夕至大年初六（1月31日至2月6日），11間北京市屬公園共接待逾171萬人次遊客。值得注意的是，有超過500萬人選擇透過網路，以「線上遊園」的方式，從網上直播「遊園」及感受名園文化和節日氣氛。

「遊園直播」是指利用遊走拍攝的方式，記錄園區每一個景點的畫面，上傳至網路供民眾觀看。觀眾雖然不能參與動態的活動，但仍能收看靜態的節目和活動。例如頤和園推出的「中國古代動植物玉器展」、北海公園推出的「百年冰嬉展」、中山公園推出的「名人名蘭暨春季蘭花展」等活動。

除了欣賞大自然，也能收看有關中華文化的活動，例如景山公園就舉辦了「景山觀德文化展」、紫竹公園舉辦的「中國當代書法名家八人展」和「宋代文化主題展」，有部分活動將持續至元宵節後，讓觀眾能持續感受喜慶的節日氛圍。