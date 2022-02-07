從戴緊口罩、保持社交距離，再到第1劑、第2劑、追加劑疫苗打好打滿，這是過去2年美國防疫生活寫照。但要從抗疫走向與病毒共存，光靠口罩、疫苗可不夠，家裡還要備足快篩試劑。

「今天快篩了沒？」已成為新型冠狀病毒Omicron變異株肆虐時代，聚會前朋友間貼心的提醒與問候。陰性嗎？恭喜你/妳，今晚可以放心與大夥兒聚聚；陽性？好像也不意外，但請好好在家隔離休養，PCR核酸檢驗陰性再見面吧！

具高傳染性、高突變性的Omicron變異株去年11月底出現後，身邊時不時聽到又有人突破性感染。發生頻率之高，再看到美國1月底一度單日新增破百萬例確診的驚人紀錄，默默接受起「染疫似乎是早晚」的殘酷事實。

認清COVID-19（2019冠狀病毒疾病）短期沒有要放過人類，加上打完疫苗後重症機率大幅降低，學習如何與病毒共存似乎是一條不可避免的路。至於如何共存？從記者自己親身經驗觀察，除在外持續戴口罩、勤洗手外，篩檢也是不可或缺環節，尤其是家用快篩。

PCR雖較準確，但過程曠日費時，不夠即時，記者曾等上5天才收到結果。正因如此，美國不少公司行號、學校鼓勵或要求員工與學生定期自行快篩，結果陰性才能進入辦公室或校園，盼讓人們恢復「類正常」生活情況下，仍盡可能降低病毒擴散機率。

家用快篩儼然成為美國工作、生活與社交必要常備品，卻意外凸顯出總統拜登（Joe Biden）政府準備不足、思考欠周全之處。

疫情初期，由於過度仰賴中國，美國曾經歷口罩等個人防護設備（PPE）嚴重缺貨時期，全美吹起供應鏈重組、PPE與藥品製造業回流的聲浪。如今疫情邁入第3個年頭，面對快篩需求激增，拜登政府卻再因國內製造動能不足，轉向中國廠商購買篩劑。

為因應Omicron疫情，拜登政府1月承諾，將在國內免費發放10億組快篩試劑。彭博1月14日報導，美國國防部將向3間廠商購買3.8億組快篩，其中中國企業九安醫療（Andon Health Co.）子公司iHealth獲得最大筆訂單，價值13億美元（約新台幣365億元），引發部分共和黨籍議員批評。

再來是拜登政府推出的居家快篩免費發放網站，拖到1月18日才試辦上線，未趕在耶誕節、跨年假期的篩檢高峰前推出，記者實際收到篩劑已是2月1日；且不論家庭成員人數，一戶限領4組，對多數家庭來說恐怕只是杯水車薪。

此外，1月15日起，拜登政府要求私人保險公司每人每月須給付8組居家快篩試劑。這項政策雖用意良善，卻導致部分商家趁機哄抬價格；且各家保險公司申請給付要求不一，有些程序繁瑣，民眾還需一一剪下包裝上條碼，自費郵寄寄回，不但不便民且相當費時。

隨著全球陷入防疫疲乏，民眾無可避免要慢慢學習與病毒共存。至於各國政府該如何引領國家穩健轉型？哪些配套物資該到位、又要如何到位？則是下一階段最大的考驗。