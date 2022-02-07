日本桌球天后福原愛去年爆發不倫戀，便和台灣桌球好手江宏傑離婚，已長達1年多未再來台看兩個小孩，就連今年農曆春節也缺席。近日，福原愛和陪練金惠美拍抖音短片向陸網拜年，引起熱議。

福原愛1日在抖音平台PO一段12秒的影片，畫面中，她用手指頭倒數，一旁的金惠美馬上笑倒在福原愛身上，接著擺出各種pose，兩人笑得非常開心，福原愛更寫下：「大家新年快樂，祝大家身體健康、萬事如意、平平安安」，吸引眾多大陸網友留言力挺：「新年快樂愛醬越來越漂亮」、「肉肉的臉，捏捏」、「福原愛福氣滿滿，好女孩」、「祝愛醬永遠幸福快樂，擁有自己的幸福就好，不用在乎別人的看法」。

福原愛和金惠美感情要好，一起拍抖音片超歡樂。（圖／抖音@福原愛）

福原愛離婚後，幾乎放棄台灣的市場，已長達近1年未更新臉書，改為經營大陸人常用的微博。最近是北京冬季奧運，她也有感而發地PO文：「2008年，北京奧運會帶給我的熱情和美好讓我永遠難忘；2022年，當奧運會再一次回到北京，期待選手們能夠拿出精彩的表現，我會為大家加油的！」隔日更PO三張北京奧運開幕的電視截圖，不難看出對大陸市場的企圖心。

不過，看似事業心重的福原愛，離婚前曾在日本長青節目《徹子的部屋(徹子の部屋)》分享對子女教育的理念，當時她打算回日本居住，並希望小孩能回家鄉接受日本正規教育；如今因感情風波重創在日本、台灣的形象，福原愛目前幾乎都在大陸活動，未來若有一天來台灣探視小孩，想必又會吸引鎂光燈追逐。