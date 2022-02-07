有著甜美臉蛋與魔鬼身材的實況主依梨，相當受粉絲歡迎，事業蒸蒸日上，不料近日出現波折，有名香港粉絲控訴遭她詐騙抖內7萬7千元，錢財、感情兩失，引發關注，而依梨得知後不忍了，做出強勢回應，揭開真相澄清詐騙「乾爹」的不是她本人，且奉勸粉絲考量自己的經濟狀況慎重抖內。

在知名論壇《遊戲大亂鬥》上，有網友以《twitch女實況主開始也跟手機直播詐騙學習了？》為標題po文，貼出3張對話截圖，表示某位香港乾爹在一次依梨的直播中，大手筆送上1000份訂閱(約7萬7千元新台幣)，還致贈了價值10萬的全新電腦，藉此不斷向依梨求婚，之後卻在私聊時鬧翻，因此爆氣將對話截圖分享在粉絲群組，要跟依梨對質，但被認為是情緒勒索，而被依梨本人踢出群組。

依梨在IG限動貼出與乾爹的對話截圖，痛心罹癌姊姊捲入紛爭還被消費。(取材自lebaby0v0 IG)

該篇文章經過一天的發酵，今天凌晨(2/7)依梨終於打破沉默，在IG發布限時動態回應，她截圖自己跟那位香港乾爹的對話，照片中可看出男方不斷要求依梨還他一個公道，還要她還錢，並質疑依梨的公司惡意詐騙，依梨多次向對方致歉，但也強調傳那些曖昧簡訊給他的帳號，並非她本人，在知道消息後已經跟公司通報並積極處理中，感謝對方支持，表示願意將部分金額退回。

沒想到她這樣放軟態度並積極處理的態度，反倒換來對方更猛烈的罵聲，甚至牽連她罹癌的姊姊，讓依梨忍無可忍，因此選擇公開了跟對方溝通的過程記錄，在文中呼籲「如果沒有衡量自身經濟狀況，不要donate我」、「真的很抱歉讓大家看我笑話了，以後也會避免再發生這種事情，要多過分，還消費我癌症的姊姊」。

就在兩造說法都出爐後，眾網友特別仔細研究了乾爹那邊提供的對話截圖，認為他應該是真的是遇上詐騙騙走，「我以為那個帳號很明顯是代操還是怎樣的欸！笑鼠」、「真的有人會相信是本人來聊喔？都麻是有人在負責回的，高機率還是男的」。