桃園市議會國民黨團7日舉行黨團交接儀式，卸任總召蘇家明致詞時拋震撼彈，宣布年底不再參選，將轉入商界，他提到自己從政近33年，國民黨人才濟濟，希望早日宣布，給年輕人機會，觀禮的市長鄭文燦也讚他32年從政生涯寫下完美驚嘆號。
蘇家明說，自己從政逾32年，擔任4屆市民代表，包括副主席1屆、主席2屆，又有2屆議員，加上升格前的桃園市長2屆、比別人多當9個月，「比鄭文燦市長還早、還多！」笑言除黃婉如議員之外，很少人像他一樣，去年還接受內政部30年以上民代表揚，能為市民、社會、國家服務是他的榮幸。
「我不再選民代，將轉任商界服務！」蘇家明宣布年底不參選連任，未來也不再從事公職，將轉入商業界，笑說外面亂傳說他要選市長，「我沒那個能力啦！」自己8屆民代已經可以了，為民服務畫下完美的句點。
「做一天和尚會繼續敲一天鐘！」蘇家明說民意代表公職結束前還是會繼續為鄉親服務，努力監督市政，他除鼓勵鄭文燦到中央繼續為桃園爭取更多建設，也語重心長說國民黨若再不團結、年輕人再不出來會有斷層，希望提早表態不再競選，給年輕人機會、也讓年輕人提早準備，強調自己沒有接班人，國民黨人才濟濟，期許黨內繼續培養年輕人服務社會。
國民黨桃園市議會黨團新任總召為徐其萬，新任副總召黃婉如、周玉琴、黃敬平、執行長徐玉樹，桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘和多位議員都出席見證國民黨團總召交接，桃園市長鄭文燦也率市府團隊前往觀禮。
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